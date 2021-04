Calciomercato Atalanta, Percassi sicuro: “Muriel? Niente Inter, abbiamo un piano per lui”

Muriel è un talento straordinario e ce lo teniamo ben stretto, è maturato molto.

Queste le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta intervenuto in merito al prossimo futuro di Luis Muriel. L’attaccante colombiano è gradualmente diventato una delle colonne portanti della formazione di Gian Piero Gasperini, siglando reti spesso decisive per sbloccare match complicato e dall’esito sempre piuttosto incerto. Con le sue grandi accelerazioni e la classe sopraffina mostrata in campo, l’ex Udinese e Sampdoria tra le altre si è guadagnato la stima totale della proprietà bergamasca. Quest’ultima infatti – con l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato – sembrerebbe intenzionata a blindare il suo gioiello offensivo, giunto senza troppi dubbi nel momento migliore della sua carriera.

Tra le pretendenti più interessate al giocatore sudamericano anche l’Inter di Antonio Conte, fortemente intenzionata a rinforzare ulteriormente l’organico in vista di una nuova stagione da protagonisti. Secondo la dirigenza interista il nome del classe ’91 potrebbe essere quello giusto, ma i 25 milioni di euro chiesti come base d’offerta dall’Atalanta rispecchiano la chiara volontà dei lombardi di trattenere il giocatore almeno per la prossima annata.

A confermare queste intenzioni da parte della società ci ha pensato proprio Luca Percassi, intervistato in esclusiva ai microfoni di Bergamo tv. L’Ad dei bergamaschi ha risposto in tal modo alla domanda sul futuro di Muriel, rassicurando in maniera forte tutta la tifoseria nerazzurra: “Muriel è un talento straordinario e ce lo teniamo ben stretto, è maturato molto. L’obiettivo per la prossima stagione è senz’altro quello di potenziare l’organico e la squadra per essere sempre più competitivi”.

