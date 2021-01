Calciomercato Atalanta, Papu Gomez è del Siviglia: ufficialità e ringraziamento da parte dei nerazzurri. Il comunicato

Papu Gomez lascia l’Atalanta.

Adesso è davvero ufficiale, dopo sette annate passate in quel di Bergamo il giocatore argentino passa a titolo definitivo al Siviglia. Tale addio segna la fine di un ciclo in nerazzurro, con l’ormai capitano ed ex numero 10 che ha fatto la storia recente del club, contribuendo a portarlo al top sia in Serie A che in Champions League. Una cessione, quella concretizzata dal patron Percassi, che porta benefici ad entrambe le parti dopo che la situazione tra il Papu e i lombardi era diventata a dir poco insostenibile. Il classe ’88 era stato addirittura sospeso dalle sessioni di allenamento collettive prima di poter effettivamente lasciare l’Italia.

Atalanta-Lazio, Gasperini: “Coppa Italia come il campionato, contro Inzaghi match particolare. Gomez-Siviglia, dico la mia”

Di seguito il comunicato ufficiale.

Atalanta B.C. comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Alejandro Papu Gomez al Sevilla F.C.

In questo lungo viaggio, durato oltre sei anni, sono state tante le emozioni condivise. E quelle resteranno per sempre, così come i gol (tanti e belli), gli assist (ancora di più) e le giocate da applausi (infinite) in oltre duecentocinquanta partite con la maglia nerazzurra (252 per la precisione), la maggior parte giocate con la fascia di capitano al braccio. Un emozionante percorso fatto di gioie (tante) e di sofferenze (per fortuna poche), dai festeggiamenti per la salvezza ottenuta la prima stagione grazie a un suo gol a Palermo, a quelli per la prima storica qualificazione in Champions con la sua firma nel successo sul Sassuolo. E poi le notti magiche europee, i quarti col Psg, le imprese di Liverpool e Amsterdam, il sogno di una Coppa Italia solo sfiorata. Non resta che dire solo una parola…

GRAZIE! Ed in bocca al lupo per la nuova avventura.