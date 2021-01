Calciomercato Atalanta, il Siviglia scopre le carte per Gomez: c’è la prima offerta di Monchi per il Papu, I dettagli

Continua il rebus legato al futuro di Papu Gomez.

Nessuna offerta, nessuna certezza. Potrebbe essere descritta in tal modo la situazione in essere tra il trequartista argentino e l’Atalanta, in rotta totale dopo le incomprensioni avute nei mesi scorsi tra l’ex calciatore del Catania e Gian Piero Gasperini. Una matassa fin troppo ingarbugliata, con il tecnico della franchigia bergamasca che – in seguito agli avvenimenti delle ultime settimane – ha deciso di escludere in tutto e per tutto il numero 10 nerazzurro, sia dalle sessioni di allenamento collettive che dal proprio progetto tecnico. Sembra dunque avviarsi verso una celere conclusione l’avventura del Papu in Italia, con diversi club interessati ad un eventuale acquisto di un giocatore che resta tra i top assoluti nel panorama calcistico europeo.

Milan-Atalanta, Pioli: “Ok a Mandzukic con Ibrahimovic. Domani in campo con lucidità e intensità”

Proprio per queste sue caratteristiche, il Siviglia del Ds Monchi sembrerebbe una delle candidate più attendibili per quella che potrebbe diventare presto una svolta del caso Gomez-Atalanta. La compagine andalusa avrebbe fatto un sondaggio al club del patron Percassi per valutare i margini di un’operazione che avrebbe quasi del clamoroso. L’Atalanta – avendo formalmente deciso di non cedere il classe ’88 in Serie A – potrebbe davvero prendere in considerazione un’eventuale proposta da parte dell’ex dirigente della Roma. La franchigia spagnola sarebbe indirizzata a mettere sul tavolo un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, non lontani dai dieci chiesti dai nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, la destinazione biancorossa sarebbe maggiormente gradita dal giocatore sudamericano rispetto all’opportunità di firmare per il Cincinnati, club di MLS che negli ultimi giorni avrebbe fatto un tentativo per convincere lo stesso Papu dell’ambizioso progetto oltreoceano.