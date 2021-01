Calciomercato Atalanta, Gomez-Siviglia è fatta: domani il Papu sarà in Spagna. Il Catania…

Papu Gomez–Siviglia, è fatta.

Dopo ben 252 partite, 59 gol, 71 assist e tanti importanti traguardi, l’attaccante argentino saluta definitivamente Bergamo e la piazza nerazzurra: domani, infatti, il classe ’88 volerà in Spagna per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto con il club spagnolo: per il giocatore – scrive il portale Gianlucadimarzio.com -, è pronto un contratto di tre anni e mezzo, ovvero fino al 2024.

Quella che sancirà il passaggio di Gomez dall’Atalanta al Siviglia è un’operazione a titolo definitivo da 5,5 milioni di euro netti più 3 di bonus. In questo momento, è in corso lo scambio dei documenti. Il Catania del neo presidente Joe Tacopina – società nella quale il Papu ha giocato dal 2010 al 2013 – incasserà 750mila euro (il 30% su 2,5 milioni), dal momento che il club rossazzurro aveva mantenuto il 30% sulla futura rivendita del giocatore superiore ai 3 milioni di euro.