Calciomercato Atalanta, Demiral in dirittura d’arrivo: oggi le visite mediche

Merih Demiral sempre più vicino a vestire la maglia dell'Atalanta di Gasperini

Merih Demiral vicino alla Dea di Gian Piero Gasperini. L'ex calciatore del Sassuolo è in pole per essere il sostituto ideale di Romero in partenza dall'Atalanta direzione Tottenham. Secondo quanto infatti riportato da GianlucaDiMarzio.com, le visite di mediche di Demiral con il club nerazzurro sarebbero previste per la giornata di oggi.