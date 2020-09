Calciomercato Atalanta, colpo in attacco per Gasperini: arriva Lammers dal PSV Eindhoven. I dettagli

Arriva un colpo importante per il reparto offensivo dell’Atalanta.

Dopo la stagione stellare della compagine guidata da Gian Piero Gasperini, non sembra voler mollare la presa il club bergamasco di Antonio Percassi. Terzo posto in classifica nella stagione di Serie A 2019/2020 e ulteriore qualificazione in Champions League dopo aver raggiunto i quarti di finale della competizione nella ripresa post lockdown da Covid-19, incontro poi andato a favore del PSG con il risultato finale di 2-1. In vista della prossima stagione calcistica ormai alle porte, dunque, anche la dirigenza della Dea si muove per rinforzare l’organico del tecnico ex Genoa e Palermo, tra le altre.

Uno degli innesti più importanti che si aggregherà alla squadra degli orobici riguarda il reparto offensivo. L’Atalanta, infatti, secondo indiscrezioni raccolte dal quotidiano Tuttosport, si sta assicurando le prestazioni di Sam Lammers, attaccante olandese classe 1997 proveniente dal PSV Eindhoven, club con il quale ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. La trattativa tra i due club andava avanti da diversi giorni: i bergamaschi hanno sempre offerto circa 7 milioni di euro, mentre gli olandesi del PSV ne chiedevano almeno 10. L’accordo è stato raggiunto grazie ad una proposta arrivata proprio dall’Atalanta che ha messo sul piatto una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

