Calcio in lutto, scomparso l’ex Milan Seid Visin: aveva 20 anni

L'ex giocatore si era ritirato dal calcio dopo aver giocato nel settore giovanile rossonero e in quello del Benevento

Calcio in lutto dopo la notizia della scomparsa di Seid Visin , giovane promessa del calcio etiope con un passato anche nelle giovanili del Milan e del Benevento. L'ex calciatore, di soli 20 anni, è stato trovato nelle scorse ore senza vita nella sua abitazione.

Trasferitosi in Italia da bambino, Seid ha vissuto per alcuni anni a Nocera Inferiore - città dei suoi genitori adottivi, per poi trasferirsi a Milano e cercare di sfondare nel grande calcio. Da lì l'esperienza nel vivaio rossonero, dove era stato compagno di squadra di Gigio Donnarumma, poi la parentesi al Benevento. Infine la decisione, nella stagione 2016-17, di abbandonare il sogno di diventare un grande calciatore continuando però a giocare a calcio a 5.