Calcio in lutto, morto suicida l’ex Avellino Filippo Viscido: aveva 31 anni

Calcio in lutto.

Tragedia nel mondo del calcio: l’ex centrocampista dell’Avellino, Filippo Viscido, si è tolto la vita domenica 16 maggio nella sua casa di Battipaglia nei pressi di via Baratta – nel rione Sant’Anna – dove viveva insieme alla famiglia. Il calciatore è stato trovato impiccato in un garage e lascia la moglie Mina e i figli Noemi e Domenico.

Viscido aveva 31 anni, ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 5 giugno. Il suo ultimo ingaggio lo vedeva legato alla Salernum Baronissi, squadra di eccellenza, con cui giocava con la maglia numero 78. L’ex Avellino era rimasto svincolato e in attesa di un nuovo contratto. In carriera, oltre che in biancoverde, il giocatore aveva militato nel Pomigliano, Cavese, Battipagliese, Campobasso, Potenza, Savoia, Licata, Ariano Irpino, Sorrento, Leonfortese, Palmese, Chieti, Virtus Avellino, Afragolese e Salernum. Gli agenti del commissariato di Battipaglia stanno cercando di ricostruire la vicenda, per avere un quadro chiaro degli ultimi giorni vissuti da Filippo, e capire le motivazioni del drammatico gesto.