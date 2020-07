Calcio a 5: sale la capolista Palermo Futsal Eightyniners in C1 insieme al Palermo C5

Dopo la sospensione del campionato a cinque giornate dalla fine, sono arrivati i tanto attesi verdetti della stagione: nel Girone A del campionato di Serie C2 di calcio a 5, salgono il Palermo Futsal Eightyniners – come prima – e il Palermo Calcio a 5 – come seconda.

È un campionato da record quello degli Eightyniners di Alessandro Cuttitta e Pippo Arlotta che sono balzati in testa alla classifica alla 12esima giornata senza più mollare la vetta sino alla sospensione dei campionati decretata alla vigilia della sfida contro la matricola terribile Real Phoenix. “Dopo la sconfitta con il Palermo calcio a 5 alla quarta giornata, abbiamo fatto quadrato e vinto dodici partite consecutive, tra cui spicca quella in casa dell’ex capolista“, racconta il capitano Mauro Basile. I Gialloblù chiudono così il girone con 43 punti a +4 sul Palermo C5, frutto di 14 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, secondo miglior attacco (89 reti), seconda migliore difesa (48), capocannoniere del girone (Pasquale Marotta con 24 gol), maggior numero di vittorie (14) e minor numero di sconfitte (2).

La squadra palermitana torna nel campionato di C1 dopo un anno di assenza ed è pronta a mettere ancora una volta in mostra la nuova generazione d’oro che tanto bene ha fatto nei campionati giovanili anche a livello nazionale. Negli ultimi tre anni infatti la selezione Under 19 è arrivata sempre in finale regionale vincendo il titolo in due occasioni ed uscendo sconfitta una volta, disputando anche la fase nazionale, cosa capitata lo scorso anno con l’Under 21 laureatasi prima campione regionale e poi approdata a Roma.

Umore simile in casa del Palermo C5 del presidente Salvo Messeri che per 12 giornate ha guardato tutti dall’alto giocando un futsal di grandissimo livello prima del pareggio per 3-3 in casa dell’ostico Real Phoenix che sino a quel momento lottava per le primissime posizioni. Anche il Palermo C5 torna in C1 dopo appena un anno ed è pronta a ripartire da un dato fondamentale tanto caro al mister Zapparata: la miglior difesa del girone (appena 31 gol subiti per una media di 1,82 a partita). “È stata una stagione esaltante – ha raccontato il patron Messeri -, i ragazzi sono stati eccellenti e guidati sapientemente da coach Zapparata. La promozione è stata il giusto premio per un campionato giocato veramente alla grande dentro e fuori dal campo“. Per la prossima stagione il presidente del Palermo Calcio a 5 non vuole sbilanciarsi ma è certo che la sua formazione potrà dire la sua tra i club più blasonati: “Stiamo programmando tante nuove iniziative e qualche gran colpo di mercato, ne vedremo delle belle!“.

Di seguito tutte le promosse dei gironi di Serie C2 di calcio a cinque:

Girone A

PALERMO FUTSAL EIGHTYNINERS di Palermo

PALERMO CALCIO a 5 di Palermo (1ma migliore media punti)

Girone B

OLIMPIA CASTELDACCIA di Casteldaccia (ex aequo)

TIKI TAKA PALERMO di Palermo (ex aequo)

Girone C

UNIONE COMPRENSORIALE di Taormina

DOMENICO SAVIO di Messina (2nda migliore media punti)

Girone D

CITTA’ DI BIANCAVILLA di Biancavilla

Girone E

FUTSAL ROSOLINI di Rosolini