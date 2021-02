Cagliari, ufficiale: esonerato Di Francesco e il suo staff, Semplici nuovo allenatore

Nuovo ribaltone sulla panchina del Cagliari.

Importante novità in casa Cagliari: è di pochi istanti fa la notizia relativa all’ufficialità dell’esonero di Eusebio Di Francesco, a cui subentrerà Leonardo Semplici. A risultare fatale per l’ex tecnico della Roma la sconfitta interna contro il Torino, che ha complicato ulteriormente la situazione già critica della squadra rossoblù: ora al terzultimo posto a -5 dalla prima posizione utile per la salvezza. A darne notizia è stato lo stesso club sardo tramite una nota ufficiale.

“Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità”.