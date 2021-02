Cagliari-Torino, la decide Bremer: successo granata, ennesima debacle per Di Francesco. La classifica aggiornata

Il Torino batte il Cagliari nel primo anticipo serale del weekend.

La compagine allenata da Davide Nicola batte un colpo in zona salvezza e ottiene un successo quanto mai fondamentale sul campo dei sardi. Una gara pressoché equilibrata, decisa ad appena quindici minuti circa dalla fine grazie alla rete di Bremer. Il difensore brasiliano, infatti, consente ai granata di ottenere tre punti che li rilanciano nella lotta per non retrocedere, facendoli balzare a cinque punti di distacco proprio dalla franchigia di Eusebio Di Francesco. Quest’ultima si trova, dunque, in una situazione di classifica abbastanza complicata, vedendosi scivolare al terzultimo posto. Il destino dei sardi non può essere deciso con questa partita ma, ad onor del vero, alcune valutazioni saranno certamente fatte dalla società rossoblu che comunque ha deciso di dare piena fiducia al suo tecnico rinnovandogli anche il suo contratto attualmente in essere.

Di seguito la classifica aggiornata.