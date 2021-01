Cagliari-Sassuolo, Di Francesco: “Oggi sono 2 punti persi, questa gara era da vincere. Mercato? Da Giulini mi aspetto una cosa”

Una luce in fondo al tunnel, ma oggi bisognava vincere.

Queste le parole dell’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco, intervenuto in seguito alla sfida di Serie A contro il Sassuolo. Il tecnico della compagine rossoblu ha spiegato – ai microfoni di Sky Sport – cosa non è andato nella gara della Sardegna Arena, affermando comunque di aver visto comunque una prestazione positiva da parte dei suoi. Un pareggio per 1-1 che, tuttavia, non serve a molto ai sardi, ancora nelle zone basse della classifica. Ecco le parole di Di Francesco:“Non facile analizzare una partita del genere, dopo aver fatto una prestazione buona contro un avversario forte e che mette in difficoltà tutti. Un vero peccato, stavamo pregustando tre punti fondamentali che ci avrebbero dato morale. Un punto guadagnato, ma sono anche due punti persi per me. Un momento difficile, nel quale l’aspetto mentale fa la differenza. Stiamo lavorando su tante situazioni, dando continuità a questo sistema di gioco. Ho visto cose interessanti, ma dobbiamo imparare a soffrire senza prendere gol. Subiamo molti meno tiri, facciamo più azioni importanti e abbiamo fatto solo una rete. Questo è il dato che ci fa più male, ma certe partite come quelle di oggi sono da vincere anche per 1-0. Mercato? In queste ore valuteremo le prossime mosse e quello che vorremmo fare per andare a migliorare questa squadra, sia in entrata che in uscita”.