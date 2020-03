Cagliari-Roma, Villar: “Felice per l’esordio, ecco qual è il ruolo che preferisco. Fonseca? Quello che mi ha chiesto…”

Nuova vittoria per la Roma.

3-4: è questo il risultato della sfida tra Cagliari e Roma, andata in scena questo pomeriggio alla “Sardegna Arena”. Un successo prezioso che permette ai capitolini di volare a sole tre lunghezze dalla zona Champions League, mantenendo inoltre le distanze dal Napoli di Rino Gattuso. Risultato commentato da Gonzalo Villar, intervenuto ai microfoni di “Roma Tv” al termine della gara.

“Sono molto contento che il mister mi abbia dato la sua fiducia. Io lavoro sempre per avere queste opportunità, sono molto contento per il risultato di oggi. Cosa mi aveva detto Fonseca? Di fare quello che so, quello per cui mi hanno preso. Da un mese lavora con me, mi ha insegnato quello che mi chiedeva e io ho cercato di farlo oggi. Sono molto contento per l’esordio, abbiamo fatto una buona partita e sono felice per la vittoria. Ho lavorato molto in questa partita. Il Cagliari è una buona squadra, difficile, con giocatori come Nainggolan, Pellegrini e altri. Sono contento per la vittoria”.

Chiosa finale sul suo ruolo: “Quale ruolo preferisco? Dove ho cominciato oggi. Ho giocato anche nel centrocampo a tre, sono contento della fiducia che mi ha dato Fonseca. Poi è il mister che dice dove devo giocare”.