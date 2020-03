Cagliari-Roma, Kalinic: “Testa alla Sampdoria, vietato guardare troppo avanti. Futuro? Rispondo così”

Festeggia la Roma.

I giallorossi rispondono all’Atalanta battendo in trasferta il Cagliari di Rolando Maran, nella sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A andata in scena oggi pomeriggio alla “Sardegna Arena”. Match rocambolesco e pieno di emozioni che regala tre preziosi punti ai capitolini: ormai distanti sole tre lunghezze dalla zona Champions league. Un successo commentato al triplice fischio dall’attaccante Nikola Kalinic, intervenuto al triplice fischio al microfoni di “Sky Sport”.

“Ho giocato come sempre, provando a dare il massimo. È importante aver vinto, è sempre difficile giocare qua. Abbiamo fatto una bella partita contro il Cagliari, che gioca sempre bene in casa. Io e Dzeko parliamo sempre, non è facile segnare sempre. All’Atlético non ho giocato molto, quindi è importante per me, ma anche per la squadra, perché abbiamo vinto. Giochiamo partita per partita, pensiamo alla sfida contro la Sampdoria, senza guardare troppo avanti. Il mio futuro? Vediamo, dovete parlare con il club, non con me. Io sono felice, penso solo al calcio e alla squadra”.