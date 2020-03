Cagliari-Roma, Fonseca: “Sofferto più del dovuto. Atalanta? Squadra fortissima, ma crediamo nel quarto posto”

La Roma fa festa.

I giallorossi espugnano la “Sardegna Arena” in un match rocambolesco terminato con il risultato di 4-3 in favore della formazione ospite. Risultato che permette ai capitolini di tenere a distanza il Napoli, portandosi inoltre a soli tre lunghezze dalla zona Champions League. Ad analizzare la gara è il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“Troppa sofferenza? Sì, non c’è bisogno di soffrire così. Abbiamo avuto molte occasioni per chiuderla, dopo il primo gol abbiamo avuto cinque occasioni nitide. Non avessimo vinto sarebbe stato ingiusto. Abbiamo cambiato cinque giocatori perché abbiamo avuto la partita contro il Gent e avevamo molti giocatori stanchi, tra cui Dzeko. Kalinic si stava allenando bene, ma non solo lui, anche gli altri che hanno giocato hanno fatto una buona partita. Dobbiamo vincere contro il Siviglia, che è una squadra fortissima, poi pensare di partita in partita. Non è giusto in questo momento pensare alla finale quando abbiamo una doppia sfida che negli ultimi anni ha vinto tre Europa League. Il Napoli sta tornando, il Milan è forte”.

Fonseca si è poi espresso sui singoli:“Mkhitaryan? Sta tornando molto bene, oggi ha fatto una bellissima partita. Migliora di giorno in giorno. Villar è un giovane di grande qualità, come ha dimostrato oggi. Non possiamo dimenticare che è un ragazzo che giocava nella seconda divisione spagnola. Ha fatto una partita di coraggio. Bruno è un terzino che ha qualità offensiva, deve migliorare difensivamente, ma ha qualità importanti per un terzino. Ha questa capacità di uscire dalla pressione, ma deve migliorare nella reazione quando perde la palla, deve essere più veloce. Abbiamo giocatori in area che possono segnare, e Under ha optato per una soluzione individuale. Poi Bruno non ha reagito quando Under ha perso la palla, in quel momento non doveva succedere”.

Chiosa finale sul momento vissuto dall’Atalanta: “L’Atalanta è molto forte, offensivamente è fortissima. Sono in un buon momento, come sempre in questa stagione. Ma noi vogliamo lottare fino alla fine per il quarto posto, dobbiamo crederci e arrivare fino in fondo”.