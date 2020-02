Cagliari-Roma, Fonseca: “Credo al quarto posto. Modulo? Ecco chi giocherà”. E sul rinvio delle gare di Serie A…

“La squadra è stanca, non abbiamo recuperato al 100% dopo il match con il Gent ma siamo comunque fiduciosi in vista di domani”.

Parola di Paulo Fonseca. Reduce dal passaggio del turno agli ottavi di finale di Europa League, il tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Roma, ha così presentato il match in programma domani alle ore 18.00 alla ‘Sardegna Arena’: una gara delicata per la formazione ospite, tornata al successo in campionato solo sette giorni fa contro il Lecce di mister Liverani dopo ben tre sconfitte consecutive.

“Perotti è difficilmente recupererà, mentre Veretout sta bene. Come accaduto anche con il Lecce, proveremo a imporre il nostro ritmo tentando di gestire la partita e i suoi momenti. È più importante ora non perdere la palla facilmente, altrimenti bisogna correre per recuperarla. Pellegrini? Sta bene, così come Diawara che migliora di giorno in giorno. Se continua così penso che dopo la prossima settimana lo avrò per giocare. Kalinic? Posso dire che giocherà domani, ma non so se insieme a Dzeko”.

RINVIO GARE SERIE A – “Le autorità stanno lavorando duramente per prendere le decisioni migliori per tutti, la situazione non è facile e l’intero pianeta sta vivendo un momento delicato. Ci può essere un problema di regolarità sportiva, per non avere dubbi io non avrei fatto giocare tutto il turno o, se gioca una gara, tutti devono giocare, sia a porte aperte che chiuse”.

CORSA CHAMPIONS LEAGUE – “Ci credo eccome al quarto posto perché sono ottimista di natura, non credo che l’Atalanta non perderà punti da qui alla fine, dunque dovremo essere bravi a sfruttare quelle occasioni. Dobbiamo credere al quarto posto e continuare a lavorare per il nostro obiettivo”.