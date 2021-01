Cagliari-Napoli, Gattuso: “Oggi sono contento, Zielinski danza sul pallone. Tutto su Osimhen e la multa”

Il Napoli ritrova la vittoria in campionato.

Nella trasferta dellla “Sardegna Arena” contro il Cagliari, il club partenopeo si impone con il risultato finale di 4-1. In occasione della 15^ giornata di Serie A, la squadra di Gennaro Gattuso ritrova i tre punti e anche il bel gioco ai danni del club sardo di Eusebio Di Francesco. Proprio il tecnico del club campano, al termine dell’incontro, ha rilasciato alcune dichiarazini ai microfoni di Sky Sport.

“Zielinski danza sul pallone. Fa delle sterzate incredibili. In questo momento ha tutto per diventare un grandissimo giocatore. Oggi sono contento della prestazione. Sul gol preso però sembravamo una banda di ragazzini. Ma la cosa che mi ha fatto più arrabbiare è il veleno che manca sottoporta. È una questione di mentalità. Osimhen? Quando sbagliavo il mio maestro Lippi diceva che dovevo bollire nel mio brodo. Anche lui. Ha sbagliato e ha chiesto scusa, sa che ha commesso una sciocchezza. Lo aspettiamo. Io non decido nessuna multa. La figuraccia l’ho fatta anche io perché ho acconsentito al suo viaggio in Nigeria“.

