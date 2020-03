Cagliari, Nainggolan: “Roma? Complicato ripartire, è sempre l’anno zero. La gestione Pallotta…”

Radja Nainggolan non dimentica la Roma.

I giallorossi espugnano la “Sardegna Arena” battendo un buon Cagliari per quattro reti a tre. Un ennesimo risultato negativo per la compagine rossoblù, a secco di vittorie dallo scorso dicembre. Nonostante il momento opaco vissuto dai sardi, Nainggolan, nel post gara, riesce a trovare spazio anche per analizzare la stagione della Roma: quinta in classifica e a tre lunghezze di svantaggio dall’Atalanta.

“È difficile vincere quando cambi quattro o cinque giocatori a stagione. È successo così anche quest’anno, come sempre nella gestione Pallotta. È come sempre l’anno zero, ogni volta, e ripartire così non è facile. Vedremo cosa succederà ora con Friedkin. Sono molto legato a tutto, ci sono stato benissimo. E’ una squadra di nuovo in costruzione ora, vediamo ora chi riusciranno a prendere e chi andrà via. Io per i colori giallorossi ho sempre dato tutto, fa un certo effetto giocarci contro”.