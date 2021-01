Cagliari-Milan, Castillejo: “Ibrahimovic è un esempio per tutti noi, tre punti per il mio compleanno”

Zero a due, è questo il risultato finale di Cagliari-Milan.

Il Monday Night della diciottesima giornata del campionato di Serie A, andato in scena alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari, ha visto dominare e trionfare i rossoneri di Stefano Pioli ai danni della formazione di mister Eusebio Di Francesco. A decidere il match, la doppietta di Zlatan Ibrahimovic, che ha permesso alla formazione milanese di consolidare sempre di più il primato e conquistare il titolo di Campioni d’Inverno.

Orgoglioso della prestazione dei rossoneri, l’attaccante Samu Castillejo, che intervenuto ai microfoni di Sky nel postpartita si è così espresso: “Questi tre punti sono il miglior regalo di compleanno, una bella serata oggi. A inizio stagione ho avuto dei problemi fisici e non riuscivo a trovare la miglior forma fisica. Ora sono in un buon momento e mi sento bene”.

Parole al miele per il fenomeno svedese: “Ibrahimovic è un esempio per tutti noi. A 39 anni corre e noi dobbiamo aiutarlo di più specie nella fase difensiva. Con quel carisma c’è solo lui, certo è meglio non guardarlo che con lo sguardo dice tutto”.