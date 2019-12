Cagliari-Lazio, Joao Pedro sfida Immobile: le formazioni ufficiali

Manca meno di un ora al posticipo di Serie A tra Cagliari e Lazio.

Sfida ad alta quota questa sera tra la compagine allenata da Rolando Maran e quella di Simone Inzaghi, rispettivamente al quinto e terzo posto. I sardi, reduci dal pareggio in extremis contro il Sassuolo, cercheranno a tutti i costi i tre punti per acciuffare la Roma al quarto posto e continuare il momento positivo. Dall’altro lato i biancocelesti, vittoriosi nella scorsa giornata contro la Juventus, vogliono consolidare i terzo posto e inoltre rilanciarsi dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Rennes.

Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma alle 20:45:

Cagliari – (4-3-2-1) – Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Lazio – (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi