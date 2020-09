Cagliari-Lazio, Inzaghi: “Noi ancora in emergenza, ma vittoria strameritata. Rinnovo? Ecco perchè non ho ancora prolungato il mio contratto”

Buona la prima per la Lazio.

E’ subito vittoria per la Lazio, che batte il Cagliari per 2-0 nella gara d’esordio in campionato, conquistando così i primi 3 punti della stagione. Un risultato che riempie di soddisfazione il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, soffermatosi ad analizzare il successo maturato dai suoi al triplice fischio.

“Siamo ancora in emergenza anche se va meglio nonostante i problemi in difesa – ha detto il tecnico ai microfoni di “Sky Sport” – ma sono contento anche se sapevo che avremmo fatto una grande gara su un campo non semplice contro una squadra molto organizzata. Questa è una vittoria strameritata per quanto visto in campo. La mia è una squadra con grandissimi valori e un gruppo serio, attaccato alla società”.

Inevitabile la parentesi relativa alla vittoria maturata dal Benevento allenato da suo fratello Filippo, nella sfida di questa sera contro la Samp: “Non mi sorprende una vittoria così. Faccio i complimenti a Pippo, se lo merita per passione e dedizione al lavoro. La sua partita era più difficile rispetto alla mia, sono una neopromossa e hanno giocato contro una Sampdoria che ha fatto grandi acquisti. Mi hanno informato durante la nostra partita sul suo risultato, sono felice per me e per Pippo.

Chiosa finale sul rinnovo: “Non ho ancora prolungato con la Lazio perchè in questo momento il presidente è molto impegnato tra calciomercato e le sue aziende. Non abbiamo avuto un momento per sederci al tavolo, lo ha detto anche Tare nel prepartita. Ci sarà il tempo per farlo e ognuno farà le sue valutazioni”.