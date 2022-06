Cagliari, Joao Pedro in uscita: Il Monza ha messo gli occhi sull’ex Palermo

In seguito ad una stagione travagliata, il Cagliari guidato da Semplici prima, Mazzarri ed Agostini poi è retrocesso in Serie B, arrivando alle spalle della Salernitana di Nicola. Visto il cambio di categoria, il club sardo rischia di perdere i suoi pezzi pregiati a partire dal proprio bomber, Joao Pedro. L'ex Palermo arrivato in rossoblù nella stagione 14-15, si è forgiato come calciatore e come uomo all'interno del club del patron Giulini, con cui ha totalizzato ben 217 presenze, 71 reti e 20 assist, meritandosi anche la chiamata della nazionale italiana di Roberto Mancini, debuttando lo scorso 24 marzo al Renzo Barberacontro la Macedonia. Sull'italo brasiliano sembra essere fortemente interessato, il Monza neopromosso in A di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, pronti ad offrire 7 milioni di euro per il cartellino del classe 1992. Questo quanto riferito dall'esperto di mercato, Nicolò Schira alla redazione di Tuttocagliari.net. Il club brianzolo inoltre sembra intenzionato a mettere sul piatto del calciatore cresciuto nella primavera rosanero, un triennale da due milioni di euro netti a stagione. La squadra guidata da Giovanni Stroppa ha bisogno di allestimenti importanti per mantenere la Serie A, e Joao Pedro sembra il primo tassello da inserire nello scacchiere del tecnico ex Crotone. Si attendono aggiornamenti...