Cagliari-Inter, è rivoluzione in casa nerazzurra: Conte lancia Eriksen e Sanchez, le formazioni ufficiali del match

Cagliari e Inter aprono la domenica di Serie A.

Il lunch match della Sardegna Arena – previsto per le ore 12:30 – inaugurerà una serie di sfide ricche di contenuti e con un alto grado di spettacolarità. Dopo la delusione maturata in seguito all’eliminazione in Champions League, la squadra guidata da Antonio Conte dovrà cercare di inanellare prestazioni e risultati sempre più convincenti al fine di allontanare cattive voci sul futuro.

La compagine sarda mette in campo il 4-2-3-1 che nelle ultime sfide sta dando maggiori certezze. Pavoletti sarà il riferimento offensivo, con la batteria di trequartisti alle sue spalle formata da Joao Pedro, Sottil e Zappa. A centrocampo Marin e Rog comporranno il duo mediano, mentre in difesa ancora fiducia al giovane Carboni al fianco di Walukiewic.

L’inter scende in campo con il canonico 3-5-2, con Sanchez a fare da spalla al solito Lukaku. Sorpresa a centrocampo, con Eriksen titolare insieme a Barella e Brozovic, In difesa, davanti ad Handanovic, ci saranno bastoni e De Vrij, coadiuvati da Skriniar.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Barella, Perisic; Eriksen; Lukaku Sanchez.