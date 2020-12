Cagliari-Inter, Conte: “Eliminazione dolorosa, ma ora rialziamo la testa! Alla Sardegna Arena gara tosta”

“Mi aspetto una gara tosta, difficile. Quando giochi contro il Cagliari devi aspettarti sempre questo tipo di partite”.

Ha esordito così il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari, in programma domani, domenica 13 dicembre alle ore 12.30, alla “Sardegna Arena”.

“Dobbiamo essere bravi a giocare nella giusta maniera fin dalle prime battute. L’uscita dalla Champions è stata dolorosa per me e i calciatori, ci credevamo. Avevamo rimesso in piedi una situazione che dopo la sconfitta con il Real era diventata molto difficile. Dispiace uscire in questa maniera non riuscendo a fare gol. Ora bisogna metabolizzare e alzare la testa. Il morale non è alle stelle, è giusto ci sia dolore per l’uscita, ma sappiamo che bisogna affrontare subito una partita nella migliore maniera possibile. Quando ho preso l’Inter non era in quel momento al top. Ma lo sapevo, mi è stato detto, da parte mia c’è stata grande voglia di mettermi in gioco sotto tutti i punti di vista, cercando attraverso il lavoro di portare l’Inter dove merita. Ho questa ambizione, questa voglia, questa determinazione, questa speranza. Sapendo al tempo stesso che oggi ci sono difficoltà che prima di questa estate non c’erano. Il Covid ha portato difficoltà importanti, non è giusto ne parli io. Ne parlerà il club: io devo stare zitto, lavorare, dando tutto e mettendoci sempre la faccia. Che metto sempre”.

“Voi vedete Eriksen nella partita giocata, ma il compito di un allenatore è portare tutti a miglioramento. Io sto facendo questo con Christian e lui sa che lavoro con onestà intellettuale cercando di migliorare tutti, sia che si abbia 18 anni che se si tratta di un giocatore calcisticamente più vecchio come Handanovic. Sto lavorando con lui per migliorare alcuni suoi aspetti, a volte ci posso riuscire in maniera più evidente e altre meno, ma il mio compito è essere a disposizione assieme allo staff di tutti i calciatori. Magari con lui ci vorrà più tempo, poi sboccerà e mostrerà il suo talento. Vidal? È ancora out, ha ripreso a lavorare. Ha avuto un piccolo problema muscolare, chiaramente bisognerà riportarlo nelle migliori condizioni rispettando tempi che non sono lunghi ma vanno rispettati”, ha concluso Conte.