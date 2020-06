Cagliari, il tackle di Nainggolan: “Io alla Juventus? Mai con i più forti. Su Conte vi dico…”

Parola a Radja Nainggolan.

Dopo il suo arrivo all’Inter nell’estate 2018, Radja Nainggolan, ha lasciato Milano per approdare al Cagliari: club con cui ha maturato 24 presenze e cinque gol, dopo lo stop forzato dei campionati causato dall’emergenza Coronavirus. Oggi, Nainggolan, appare nuovamente vicino al ritorno in nerazzurro. A parlare del suo futuro, nel corso di una live su Twitch, è stato lo stesso giocatore, soffermatosi inoltre sulla sua rivalità sportiva con la Juventus.

“Voglio sfatare questo mito per cui sarei contro la Juve. Io ho sempre detto che non andrei alla Juventus perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. La cosa più bella secondo me è prendere una squadra e portarla in alto – continua il Ninja -. Poi ora gli juventini mi diranno che è la Juve a non volermi, ma va bene così. Ora i tifosi della Juve mi fanno anche i cori contro, ma la verità è che sono soltanto rimasto coerente con ciò che ho detto”. Intanto per Nainggolan si prospetta un ritorno all’Inter dopo il prestito al Cagliari. Con i rossoblù il belga si era messo in mostra nella prima parte della sua carriera guadagnandosi la chiamata della Roma nel 2014.

Il belga si sofferma inoltre sul suo rapporto con l’allenatore dell’Inter Antonio Conte: “Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, amo le persone che parlano chiaro e lui è uno che ti dice le cose in faccia, con me è stato sempre stato trasparente sin dall’inizio. Ho giocato con tanti grandi giocatori, mi ha sempre impressionato Seedorf, poi ce ne sono tanti, Messi, Cristiano Ronaldo, è giusto che chiunque fa la differenza chiunque ci voglia giocare. La mia carriera è stata importante fino ad oggi, ho avuto sempre un buon rapporto con tutti, altroché creare problemi negli spogliatoi come qualcuno dice”.