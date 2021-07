Cagliari, Giulini: “Nandez e Nainggolan, vi dico tutto. Godin? C’è un problema”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, illustra le linee guida del calciomercato in casa sarda.

Tommaso Giulini, l’attuale presidente del club Cagliari, si è soffermato sulle strategie di marcato del club sardo in sede di conferenza stampa.

Il rinnovo di contratto di Godin, il futuro di Nandez e il caso Nainggolan tra i principali temi affrontati dal patron della società isolana.

CALCIOMERCATO - "Per quanto riguarda la costruzione della squadra le ultime 8 partite non possono non essere considerate a livello di spirito, perché tutti hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia. Tanti calciatori sono riconfermati perché sanno cosa vuol dire giocare per il Cagliari, vorremmo inserire pochi calciatori perché pensiamo che la prima parte della scorsa stagione sia poco rappresentativa del valore di questa rosa”.

NAINGGOLAN- GODIN- NANDEZ - “È una trattativa che va avanti, sarebbe stato bello avere Radja a inizio ritiro ma ci auguriamo ancora che possa arrivare prima della fine della preparazione estiva”. Su Diego Godin si mostra molto preoccupato: "L'anno scorso c'era una parte del pagamento dello stipendio da parte dell'Inter, ma quest'anno non è così. È evidente che non si possa sostenere un costo del genere per il club, stiamo dialogando, ma anche in questo caso è una situazione particolare che al momento non so come risolvere”. Parlando sulla situazione Nandez, anche qui ci sono delle difficoltà che spiega cosi: "Non ci sono offerte concrete, nessuno ci ha contattato. Il fatto di non riuscire a cedere uno dei nostri pezzi importanti ci penalizza sul mercato”

LEONARDO SEMPLICI - “Siamo molto orgogliosi di averlo con noi, credo che per lui parli il curriculum. Se guardiamo alla concretezza nella sua carriera, possiamo vedere un percorso sempre di successo. Siamo orgogliosi e fiduciosi di ripartire da quello spirito che lui è riuscito a inculcare ai giocatori”.

VICARIO- SIMEONE: “L’occasione Strootman è abbastanza incredibile visto che abbiamo chiuso per due anni di prestito, con l'ingaggio coperto per più del 70% dal Marsiglia. Lui è stato il primo calciatore a farmi fare una conference call, è motivatissimo e un grande professionista, in più vorrebbe finire qui la sua carriera. Chiude la conferenza, confermando la cessione di Vicario all’Empoli e sul possibile addio di Giovanni Simeone: “Siamo stati creativi anche nella sostituzione di Vicario, che era giusto accontentare perché ci ha dato una grande mano lo scorso anno: voleva giocare di più, è andato a Empoli e lo abbiamo sostituito con Radunovic. Per quanto riguarda l’attacco sappiamo di avere in rosa un altro elemento di assoluto affidamento come Simeone, che non è un giocatore che il Cagliari può dar via a cuor leggero.Se dovesse arrivare un’offerta congrua saremmo disposti ad accettare visto il bisogno di fare almeno un altra operazione in uscita.”