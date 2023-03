Cagliari-Genoa, Ranieri: “Importante non perdere. Secondo posto? Rinuncerò quando…”

Claudio Ranieri , tecnico del Cagliari , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del pareggio interno contro il Genoa di Alberto Gilardino . Di seguito le parole del mister ex Leicester City:

PAREGGIO – «Normalmente si fa gol con gli uomini che fanno gol, al momento ho solo Mancosu e Lapadula. Ci manca qualcosa dai centrocampisti e aspettiamo Pavoletti. Importante non perdere quando non si vince, loro hanno fatto un tiro in porta. Abbiamo avuto qualche occasione e non ci siamo riusciti, per qualche imprecisione o giocata poco idonea. Piano piano faremo i gol»