Cagliari-Atalanta, Zenga: “Orgoglioso dei miei ragazzi. La scelta su Carboni. Gasperini da panchina d’oro”

La parola a Walter Zenga.

Il tecnico del Cagliari è intervenuto in conferenza stampa in merito alla delicata sfida, in programma domani, contro l’Atalanta: “La loro forza è nella mentalità. Cercano sempre di migliorarsi, dopo un record ne provano subito un altro. Gasperini li allena da anni, io sono qui dal 18maggio e ci sono differenze sostanziali, ma ogni gara è un’opportunità. Cambiare modulo? Ora stiamo bene così e così continueremo . L’unico dispiacere è che alcune scelte hanno portato a delle forzature che ci hanno privato di alcuni giocatori“.

Sulla difesa rossoblù: “Orgoglioso dei ragazzi. Ad esempio Mattiello ha fatto 3 gare da 90′, Lykogiannis è entrato a freddo, Carboni che da sinistra si sposta al centro o Nainggolan che è rimasto dentro nonostante le difficoltà. Tutto questo spiega il rapporto con i giocatori: le gare si giocano sempre per vincere, a prescindere dall’avversario”.

Infine Zenga ha elogiato Gasperini, accennando inoltre ad alcune possibili scelte di formazione: “Detto questo l’Atalanta ha le sue idee e convinzioni, noi dovremo portare avanti la nostra filosofia a prescindere dal momento. Mosse particolari per limitarli? Punto tutto sulla nostra qualità e su cosa dobbiamo fare noi. Non vuol dire essere spavaldi o non rispettare l’avversario, ma solo ottimisti. Ho le idee chiare, come tutti quelli che sono qui. Gasperini? Lui è da Panchina d’Oro: un percorso straordinario, perchè dopo aver fallito con l’Inter si è reinventato facendo molto bene. Carboni? Se un giocatore è valido deve giocare. Carboni è tra i più pronti ed è stato favorito dalla situazione che si è creata in difesa, ma io non guardo la carta di identità. Ritorno alla Roma di Olsen? Ho tre grandi portieri: Cragno, Rafael e Ciocci“. Poi la chiosa finale: “L’Atalanta non è più un club medio, ma un big del nostro campionato. Sono costantemente in Europa e nelle posizioni più alte. Cosa rubare a Gasperini? Le 400 panchine in A, io ne ho fatte un centinaio, ma tante all’estero…“.