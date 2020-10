Burioni attacca CR7: “Benvenuto tra i virologi. Sarai utilissimo nella partita contro gli oculisti”

Roberto Burioni risponde a Cristiano Ronaldo.

La stella portoghese della Juventus è ancora positiva al Coronavirus, motivo per il quale sarà assente anche nella sfida di Champions League tra i bianconeri e il Barcellona. Il suo stato di salute, però, rimane in ottime condizioni, come ha mostrato lo stesso calciatore portoghese attraverso il proprio profilo Instagram. Per questo, probabilmente, lo sfogo nei confronti dei tamponi per la ricerca del Covid-19: “I tamponi sono una stron**ta!“, ha scritto Ronaldo. Dopo il commento pubblicato sul noto social network (e poi cancellato), il noto immunologo Roberto Burioni non ha resistito a rispondere proprio al portoghese. Il messaggio del medico nativo di Pesaro non si è fatto attendere: “Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti“, scrive Burioni attaccando ironicamente l’attaccante della Juventus.

