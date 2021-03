Bulgaria-Italia, quanti cambi per Mancini: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

L’Italia di Roberto Mancini scende in campo per affrontare la Bulgaria.

Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta sull’Irlanda del Nord in quel del ‘Tardini’ di Parma, la Nazionale azzurra è pronta per il secondo match di questo Gruppo C. Ad aspettare l’Italia ci sarà proprio la Bulgaria, avversario assolutamente alla portata di Belotti e compagni per conquistare altri tre punti fondamentali in ottica qualificazione. Nella sfida di Parma, gli azzurri sono sembrati estremamente concreti e propositivi, mettendo in difficoltà la compagine irlandese specialmente nella prima frazione di gioco. Indicazioni positive per il commissario tecnico, che tuttavia vuole tenere alta la concentrazione in vista di queste ultime due partite.

VIDEO Euro U21, Italia-Spagna: la traversa di Frattesi, la rissa nel finale e… la partita in un minuto

Secondo quanto riportato dalle maggiori agenzie di scommesse sportive, l’Italia sarebbe estremamente favorita. 1.18 la quota sul successo degli azzurri, a fronte di un alto 14.50 per un eventuale vittoria della formazione bulgara. Resta fisso a 6.50 il pareggio, abbastanza improbabili vista la forma fisica degli azzurri e la voglia che la entrambe le squadre hanno di portare a casa i tre punti. Il match del Vasil Levski National Stadium di Sofia – in programma per le ore 20:45 – sarà trasmesso in diretta esclusiva su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Bulgaria-Italia, Bonucci: “I bulgari proveranno a reagire, contro la Svizzera hanno dimostrato una cosa”

Di seguito le probabili formazioni.

BULGARIA (3-5-2): Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Malinov, Kostadinov, Chochev, Tsetanov; Galabinov, Despodov. ALL.: Petrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. ALL.: Mancini.