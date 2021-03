Bulgaria-Italia, Bonucci: “I bulgari proveranno a reagire, contro la Svizzera hanno dimostrato una cosa”

L’Italia si prepara alla sfida contro la Bulgaria di domenica sera.

Gli Azzurri, dopo la vittoria ottenuta per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, si proiettano al match in terra bulgara. L’obiettivo degli uomini guidati da Roberto Mancini è quello di conquistare il secondo successo di fila, come confermato da Leonardo Bonucci nel corso dell’odierna conferenza stampa.

“Ci aspettiamo una Nazionale che vorrà rifarsi dopo la sconfitta con la Svizzera. Per noi sarà facondamente portare a casa la vittoria, ma sappiamo che troveremo delle insidie. La Bulgaria ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la Svizzera, ma il nostro obiettivo primario è quello di portare a casa i tre punti. Chiellini? Insieme al mister ha deciso di non esserci in questa partita ma ha dimostrato di stare alla grande. Ci saranno dei cambi ma la fortuna di questa Nazionale è che chiunque scende in campo sa cosa deve fare”.