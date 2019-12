Brescia-Sassuolo, probabili formazioni: le scelte di Corini e De Zerbi. Le quote dei bookmakers…

Tutto pronto per Brescia-Sassuolo.

Stasera, allo Stadio “Mario Rigamonti” andrà in scena il recupero della settima giornata del campionato di Serie A, rinviata a causa della scomparsa del presidente Squinzi: la gara, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Sky Go.

Le quote e i pronostici dei bookmakers, prevedono una gara abbastanza equilibrata, con un leggero vantaggio in favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 2.45, il segno X a 3.35 e infine, il segno 2 a 2.85.

Squadra che vince non si cambia, dunque, Eugenio Corini, apporterà solo qualche piccola modifica alla formazione che dopo il suo arrivo ha totalizzato ben due vittorie. In difesa rientra Cistana, mentre Joronen fra i pali non ce la fa e verrà rimpiazzato ancora una volta da Alfonso. A centrocampo confermati Bisoli e Tonali, e ballottaggio Romulo-Ndoj. Sulla trequarti ci sarà Spalek, mentre Balotelli e Torregrossa completano l’attacco.

Roberto De Zerbi, che dovrà fare a meno di Magnanelli, punta su Duncan, rimasto in panchina nelle sfide contro Cagliari e Milan. Nel 4-3-3 neroverde, a completare il centrocampo ci sarà Obiang al posto di Djuricic e Locatelli. Tridente offensivo composto dai soliti Boga, Berardi e Caputo.

Di seguito, le probabili formazioni.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Duncan, Locatelli, Obiang; Boga, Caputo, Berardi.