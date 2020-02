Brescia-Napoli, Gattuso: “Pensiamo una gara alla volta, troveremo una squadra avvelenata”

Il Napoli all’esame Brescia prima di concentrarsi per la sfida casalinga di martedì sera contro il Barcellona.

Il tecnico dei partenopei, Rino Gattuso, in conferenza stampa, ha chiarito che la squadra al momento sta pensando solo all’impegno di campionato contro le Rondinelle e di non soffermarsi sul match di Champions contro i catalani. Le dichiarazioni del tecnico azzurro.

“Fino a martedì c’è tempo per pensarci, la priorità è domani, giocherà la squadra migliore, pensiamo alla partita perché il Napoli con le piccole ha perso 20 punti. Domani sarà come a Cagliari, troveremo una squadra avvelenata, il Brescia dopo mezz’ora della fine con la Juve già parlava di coltello tra i denti per il Napoli. Ci sarà da battagliare come avversario anche come ambiente. Io non sono condizionato, penso solo a domani, poi leggo che loro sono in difficoltà, allora se loro sono in difficoltà noi…Io soffrivo solo quando la Juve giocava prima di noi e poi guardavo il tabellone con i minuti che scorrevano, poi altre cose no, pensavo a giocare bene e recuperare, mi dava fastidio solo giocare dopo la rivale. Sarà una gara simile a quella di Cagliari, non so come giocheranno, ma lasciano 2-3 giocatori sempre in avanti e non dovremo essere presuntuosi, palleggiando bene, perché i loro 3 davanti non lavorano molto in fase difensiva e ti creano difficoltà. Non sarà facile, giocano sulle seconde palle, vanno sul fondo, l’area è piena, servirà attenzione. Non so poi se si nascondono e parlano quando non ci sono io, ma io non ho sentito parlare di Barcellona, da 3 giorni prepariamo il Brescia, sul Barcellona non ci siamo arrivati, da sabato ne parleremo. Dobbiamo pensare al Brescia, a Balotelli, Lopez, non a Messi, io ho visto la squadra motivata e l’abbiamo preparata bene”.