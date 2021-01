Brescia-Monza, Balotelli resta fuori dallo stadio con l’auto: le Rondinelle spiegano il motivo

Telenovela Balotelli.

L’infortunio, il divieto degli addetti locali di parcheggiare la propria auto all’interno del piazzale dello Stadio ‘Mario Rigamonti’ di Brescia e lo striscione da parte della Curva Nord della Rondinelle: è questa la fotografia del posticipo della 19° giornata del campionato di Serie B. Ieri sera, quando Mario Balotelli si è presentato al parcheggio dello stadio a bordo della sua auto, è stato stoppato dal personale di servizio, che ha negato l’accesso a Super Mario poichè non autorizzato a sostare all’interno dell’impianto.

Qualche ora più tardi, il Brescia – reduce dal ko contro il Monza di Cristian Brocchi -, ha emesso un comunicato per precisare la vicenda: “Nessun giocatore delle squadre avversarie è mai entrato nel parcheggio interno allo stadio. Il Monza, come da Protocollo e come accade ogni partita, ci ha comunicato la lista delle auto e dei mezzi con cui sarebbero arrivati allo stadio (sia delegazione e gruppo squadra) e tutte sono state fatte entrare senza nessun problema, lo ribadiamo come previsto da protocollo”, si legge.