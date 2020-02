Brescia, esonerato Eugenio Corini: trovato l’accodo con Diego Lopez. Situazione e dettagli

Esonerato Eugenio Corini.

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: il tecnico di Bagnolo Mella non è più l’allenatore del Brescia, dopo essere tornato sulla panchina delle Rondinelle lo scorso 2 dicembre. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: “Il Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”.

Adesso il Brescia – si legge sul portale Gianlucadimarzio.com -, ha appena trovato l’accordo con Diego Lopez, che è già arrivato già in Italia e firmerà con il club lombardo un contratto di 2 anni e mezzo. L’allenamento mattutino è stato annullato, ma il nuovo allenatore è già pronto a dirigere quello del pomeriggio. L’obiettivo chiaramente è quello di aiutare il club di Massimo Cellino, reduce dalla sconfitta di sabato scorso per 2-1 contro il Bologna, a superare il momento di crisi e migliorare la propria posizione in classifica.