Brescia, Diego Lopez sull’allarme Coronavirus: “Situazione complessa. Porte chiuse? Con il Sassuolo come un’amichevole”

Il Brescia si prepara alla gara contro il Sassuolo.

Scaldano i motori le Rondinelle, in vista della sfida di domani pomeriggio contro la compagine neroverde. Ad attendere la formazione di Diego Lopez sarà un “Mapei Stadium” privo di pubblico, per far fronte all’emergenza Coronavirus. Un provvedimento, quello del Governo, commentato alla vigilia della gara proprio dal tecnico del Brescia, Diego Lopez.

“E’ una situazione complessa per i calciatori e per noi. Il calcio è uno sport di contatto, la norma dello Stato non si può rispettare. Domani allo stadio ci faranno il test. Paura? Direi rispetto: ci sono già state molte vittime. Dobbiamo ascoltare i medici, massima allerta, tutti possono prendere il virus. Non c’è paura ma va fatta massima attenzione. Porte chiuse? Mi è già capitato di giocare a porte chiuse col Cagliari, non è facile perchè l’ambiente è surreale e sembra un’amichevole. Bisogna incitare, parlare di più e fare molta più attenzione. In allenamento insisto molto sui tiri in porta, in questa squadra c’è gente che ha un bel tiro: bisogna insistere, puù essere un’arma determinante da sfruttare, per questo insisto. Tonali? Ho fatto alcune partite senza di lui, come senza il portiere. L’importante è che tutti siano pronti, non devo mandare messaggi a nessuno. Sto costruendo un Brescia che faccia punti e per farlo occorre far bene le due fasi, con serietà e curando i particolari: la strada da percorrere è questa“.