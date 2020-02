Brescia, Corini saluta la squadra: “Avrei voluto combattere ancora al vostro fianco”

Eugenio Corini saluta il Brescia.

Nuovo ribaltone sulla panchina delle “Rondinelle”. E’ costata cara la sconfitta contro il Bologna a Eugenio Corini, sollevato dal proprio incarico dal club biancoblù e immediatamente sostituito dall’ex Cagliari Diego Lopez. Tornato alla guida della compagine lombarda lo scorso dicembre, Corini, oggi lascia il Brescia all’ultimo posto in classifica a 4 lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Un bottino fin troppo magro che ha spinto il presidente Massimo Cellino a sollevare l’allenatore nuovamente dal proprio incarico. Un addio sofferto per il tecnico originario di Bagnolo Mella, recatosi questa mattina al centro sportivo biancoblù per svuotare il proprio armadietto. Occasione in cui, Corini, in assenza della squadra, ha voluto lasciare affisso negli spogliatoi un significativo messaggio rivolto ai suoi ex giocatori.

“Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco, ma non è stato possibile – ha scritto il classe ’70 -. Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo! Vi abbraccio forte”. Di seguito, la foto del messaggio in questione diffusa pochi istanti fa da “Sky Sport”.