Brescia, Corini: “Balotelli? Partecipa molto di più al gioco. Vi spiego le nostre strategie di mercato…”

Il Brescia guarda già alle mosse di mercato da attuare.

Eugenio Corini, tecnico delle rondinelle, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di TMW, concentrandosi soprattutto in vista della sessione di mercato invernale. Il coach ex Palermo si è anche espresso in merito alla situazione di Mario Balotelli, reduce da quattro reti nella prima parte di stagione: “Mario più vicino alla porta? No. È molto bravo anche a rifinire, lo vedo più partecipe al gioco collettivo in quella posizione. Sta segnando anche così, mi sembra il ruolo più funzionale a lui per la nostra idea di calcio“.

Sulle strategie di mercato: “Ho parlato col presidente, spiegandogli quali sono le caratteristiche dei giocatori che mi piacerebbe aggregare alla nostra rosa. Lui lavora assiduamente, cercherà le soluzioni più giuste per noi. Non ho comunque il sentore che possa arrivare qualcuno nell’immediato, adesso siamo concentrati solamente sulla partita con la Lazio“.

Infine una chiosa sulle possibili cessioni: “Faremo delle valutazioni con tutti i ragazzi, sono stato chiaro con loro: chi rimarrà qua dal 1° febbraio dovrà farlo con un unico obiettivo in testa. Per raggiungere la salvezza abbiamo infatti bisogno di un gruppo granitico, disposto a lavorare al 101% e sempre concentrato“.