Boscaglia: “Vi spiego i cambi, perse troppe palle a centrocampo. Lucca e Floriano…”

La Virtus Francavilla espugna il “Renzo Barbera“.

Primo ko casalingo del 2021 per i rosanero che, dopo la rete di Valente messa a segno nel primo tempo, vengono rimontati dalla Virtus Francavilla nella sfida valida per il diciannovesimo turno del Girone C di Serie C, andata in scena questo pomeriggio al “Barbera”. La formazione ospite ferma il Palermo, infliggendogli la prima sconfitta del nuovo anno. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico rosa, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Abbiamo perso tanti palloni a centrocampo perché siamo stati macchinosi – ha ammesso Boscaglia – quando loro sono ripartiti ci siamo fatti trovare scoperti e questa è una osa che non deve succedere quando sei in vantaggio. Dobbiamo capire cosa sia successo e perchè sono stati fatti alcuni errori di reparto, verranno analizzati. Abbiamo avuto lentezza nelle situazioni in cui dovevamo attaccare e fare qualcosa di importante in fase offensiva, dobbiamo analizzare questo. Primo gol Virtus? Le caratteristiche delle nostre prime punte sono simili, Lucca ha fatto una buona partita creando anche alcune occasioni. Abbiamo perso una palla a centrocampo davvero banale con Odjer, qui però non si deve colpevolizzare nessuno ma non ci dobbiamo far trovare così scoperti. I cambi non ci hanno sbilanciato più di tanto, a volte ci hanno aiutato a volte no. Avevo bisogno di verticalizzare subito, sono cambi fatti in modo logico. Fare un discorso su Ternana e Bari non è positivo, così rischiamo solo di perdere energie. Dobbiamo lavorare su noi stessi, abbiamo bisogno di fare bene e alle nostre partite senza pensare agli altri. Questa oggi è la nostra classifica e dobbiamo cercare di migliorarla domenica dopo domenica, serve un atteggiamento più aggressivo e la voglia di non accettare la sconfitta. Questo sarebbe un passo ulteriore che potremo fare in avanti, non dobbiamo accettare la sconfitta e lottare fino all’ultimo secondo. Lancini e Somma hanno giocato insieme qualche anno fa, c’è comunque qualcosa su cui lavorare visto che i ragazzi sono reduci da un periodo particolare. oggi sono un insieme di cose che ci hanno fatto sbandare, dobbiamo lavorare. Floriano? È rientrato da poco e ci potrà dare una grossa mano”.