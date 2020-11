Boscaglia: “Tutto sulle condizioni di Silipo e Luperini. Lancini? È convocato, ma non è pronto”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Potenza, valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 18 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Luperini e Silipo? Non è semplice giocare 90 minuti dopo il Covid e quindi dovremo metterli in campo pian piano, dovranno riprendere la condizione. Questo non è un momento facile, bisogna gestire anche i possibili infortuni muscolari. Tutto quello che è successo ci ha compattato, come quando nel corso di una gara resti in dieci uomini. Lancini sta lavorando a parte, deve fare un lavoro aerobico e di forza. Verrà con noi ma non è assolutamente pronto. Il resto della squadra, a parte due o tre, sta bene”.