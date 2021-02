Boscaglia: “Tutto sulle condizioni di Almici e Santana. Marconi? Dobbiamo evitare recidiva”

Manca sempre meno a Palermo-Turris.

Archiviato il convincente successo contro il Bisceglie, il Palermo è pronto a tornare in campo per affrontare gli uomini di Franco Fabiano nel match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio “Amerigo Liguori”. Impegno analizzato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Almici e Santana? Alberto rientrerà in gruppo dopo la sfida contro la Turris, sarebbe stato da folli fargli perdere due giorni di recupero per portarlo qui con noi. Mario purtroppo ha avuto un piccolissimo problema alla schiena e portarlo con noi sarebbe stato un rischio, giovedì al 99% sarà di nuovo in gruppo. Marconi? Viene da un infortunio particolare ossia al polpaccio, lui ha avuto un buon percorso e adesso sta bene clinicamente. Dobbiamo stare molto attenti soprattutto per un discorso di terreno di gioco, una recidiva al polpaccio sarebbe un disastro. Dobbiamo essere bravi a capire con lo staff medico come agire per non rischiare una ricaduta, vedremo cosa fare tra domani e domenica. Turris? Hanno qualche opzione o alternativa a quello che fanno normalmente, noi abbiamo lavorato sulle diverse situazioni che potranno proporre. Non si snatureranno, sanno ripartire bene. Giocando in casa e essendo reduci da risultati negativi, dovranno comunque provare a fare la partita e non solo a difendersi per agire in contropiede. Noi ad ogni modo saremo pronti in un caso o nell’altro”.