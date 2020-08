Boscaglia: “Tutto su moduli e idee di gioco. Bianchi e Corazza? Non ha senso fare nomi perché…”

È il giorno di Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della prima seduta di allenamento in programma quest’oggi a Petralia Sottana.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“L’attenzione l’abbiamo concentrata su tutto, oggi il reparto in cui abbiamo qualche vuoto in più è il centrocampo. Stiamo comunque lavorando sia avanti che dietro, a livello numerico siamo con qualche piccolo problema a metà campo. Non c’è un reparto che ci fa soffrire di più, stiamo agendo a tutto tondo. Prima di qualsiasi cosa però prima capire le caratteristiche dei giocatori, non solo a livello tecnico e tattico ma anche sotto l’aspetto morale e psicologico. Santana? Mario sta bene, non ha assolutamente avuto problemi e sta lavorando come gli altri; ha tanta voglia nonostante l’età. È uno di quei giocatori che fa bene allo spogliatoio e sono sicuro che potrà darci una mano anche in campo, si sta allenando bene. Bianchi e Corazza? Stiamo lavorando con il direttore su determinati profili, fare nomi oggi non è nemmeno giusto perché le operazioni si possono chiudere o meno. I giocatori che devono sposare la causa Palermo devono sapere di arrivare in una piazza importante perché a Palermo non si scherza ma si gioca. Sono due giocatori interessanti, ma ci sono tante cose che bisogna guardare prima di intervenire. Modulo? È naturale che abbia le idee abbastanza chiare, l’unica cosa che non possiamo essere legati a un solo modo di giocare perché sarebbe deleterio. Dobbiamo avere delle certezze ma essere anche bravi a capire che si può cambiare in base all’avversario o allo stato di forma dei calciatori”.