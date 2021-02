Boscaglia: “Turris match ostico, ma sono convinto di una cosa. Male in trasferta? Ho la mia idea, ma campo sintetico non sia alibi”

Manca sempre meno a Palermo-Turris.

Archiviato il convincente successo contro il Bisceglie, il Palermo è pronto a tornare in campo per affrontare gli uomini di Franco Fabiano nel match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio “Amerigo Liguori”. Impegno analizzato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Rendimento esterno non positivo? Abbiamo considerato questa situazione e ci abbiamo lavorato. Forse c’è un freno mentale da parte di qualcuno che dobbiamo togliere, non deve esserci differenza tra gare in casa o in trasferta. Il nostro è chiaramente un campo più grande dove si gioca un certo tipo di calcio rispetto a un terreno di gioco meno ampio. Dobbiamo comunque adattarci, un aspetto che abbiamo considerato e sul quale dovremo lavorare. Campo sintetico della Turris? Non deve essere un’insidia anche perchè noi siamo abituati a lavorare sul sintetico, la categoria è questa e dobbiamo continuare senza creare nessun alibi. Bisogna rispettare un avversario tosto e ferito come la Turris, ci aspetta una bella partita con la consapevolezza che siamo una squadra forte”.

“Ad Avellino – ha ammesso Boscaglia – abbiamo giocato una buona partita che purtroppo abbiamo perso. Sono convinto che contro la Turris offriremo una grande prestazione, deve esserci il giusto mix tra concertazione e spensieratezza. Dobbiamo essere ‘allegri’ e quindi provare anche le giocate individuali in quello che è il contesto di squadra, sono sicuro che domani ci faremo valere. Turris? Non mi fido di nessuno, siamo andati a giocare a Cava contro la Cavese che era l’ultima in classifica e ci ha messo in difficoltà. La Turris è una squadra tosta che è ferita e che vuole risalire la china, sarà un match ostico che nasconde tante insidie e noi questo lo sappiamo. Vogliamo vincere noi come vorranno vincere loro”.