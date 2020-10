Boscaglia: “Turnover? Schiero chi mi dà garanzie, cerchiamo l’assetto giusto. Dico la mia su Lucca”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 21 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Lucca è un ragazzo molto giovane e secondo me potenzialmente è un calciatore di prospettiva: come gli altri deve giocare. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà. È la quarta partita e io di solito in ritiro faccio 5 amichevoli. Stiamo cercando l’assetto giusto. Il turnover viene dettato dalle condizioni dei giocatori, stiamo valutando tra oggi e domani le condizioni fisiche dei ragazzi per capire se hanno recuperato o meno. Per le altre situazioni tecnico-tattiche ci potrà essere qualche cambiamento, io non sono un allenatore che fa turnover forzato. Se un giocatore sta giocando bene e mi dà garanzie fisiche lo schiero. Almici mi ha dato garanzie, non è uno grosso o imponente di massa ed è quindi probabile che abbia recuperato”.