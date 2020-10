Boscaglia: “Tour de force? Pensiamo a vincere domani. Ho un messaggio per i tifosi”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 21 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo valutare le condizioni di alcuni giocatori, la nostra fisionomia deve però essere questa. Approfitto per ringraziare i tifosi che ci hanno aspettato dopo Bisceglie, dobbiamo giocare anche per loro. Ne ho vissute di queste situazioni nella mia carriera, bisogna stare sereni e continuare a lavorare con qualità e capire dove si deve intervenire e su cosa si deve intervenire. La squadra tatticamente oggi sta reggendo benissimo, se andiamo a vedere le ultime tre partite non abbiamo fatto male. Sono stati fatti degli errori, ma ci siamo mossi bene. Ai tifosi garantisco che faremo il massimo per toglierci da questa situazione, desideriamo che stiano vicino a noi come ci hanno già dimostrato con la certezza che usciremo da questo momento. Cinque partite ravvicinate? Non bisogna pensare a lungo termine, ma una partita alla volta, cercando di vincere contro la Turris. Non possiamo pensare a raggiungere i playoff o alle prossime partite, dobbiamo intanto lavorare bene per vincere la partita di domani: è la gara della nostra vita”.