Boscaglia: “Sono arrabbiato, era una gara da vincere! Pareggio? Ecco cosa ci è mancato oggi”

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Alfredo Viviani”.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Potenza, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Gol che non arriva, come si migliora questo aspetto? Solo con il lavoro e con la predisposizione dei giocatori ad andare in area e ad arrivare sotto porta. Oggi sono molto arrabbiato perchè questa era una partita da vincere per come abbiamo giocato, sono comunque contento per l’atteggiamento della squadra che si è imposta da grande squadra. Creare tre o quattro palle-gol nitide non è facile, questa era però una partita da portare a casa. De Rose importante? Un giocatore che fa questa categoria da tempo e sa di cosa ha bisogno la squadra, ha dato tranquillità nella fase di non possesso e ha una grande intelligenza tattica. Si fa vedere molto e dà tranquillità di passaggio e di sviluppo dell’azione, ma questo non basta perchè la squadra deve migliorare in altre cose. Classifica? Non credo che ci siano squadre che possano stare tranquille e che abbiano un posto assicurato ai play-off, oggi c’è mancata malizia sotto porta. Dobbiamo migliorare in questo. Non era una sfida facile e lo ha confermato anche la partita dell’andata, c’è mancata la zampata vincente che speriamo di poter trovare nelle prossime partite”.