Boscaglia: “Soddisfatto per la prestazione, ma si potevano portare 3 punti a casa. Lucarelli? A fine gara mi ha detto una cosa”

La squadra può fare meglio, dobbiamo continuare su questa strada.

Queste le parole di Roberto Boscaglia, intervenuto al termine della gara contro la Ternana valida per il ventiduesimo turno del campionato di Serie C. Il tecnico del Palermo ha analizzato con assoluta franchezza il pareggio per 1-1 ottenuto contro la formazione di Cristiano Lucarelli. I rosanero si sono dimostrati tutta un’altra squadra rispetto alle scorse uscite, mettendo in seria difficoltà la franchigia rossoverde, riuscita a raggiungere il pareggio soltanto nell’ultimo quarto d’ora della gara. Ecco le parole di Boscaglia nella conferenza stampa di fine match: “È stata una prestazione positiva, loro hanno trovato il pareggio dopo il 2-0 sbagliato e lo scivolone di Crivello. Fino a quel punto la Ternana non aveva mai tirato in porta. Dobbiamo convincerci che siamo una buona squadra e giocare sempre al 100% delle nostre possibilità, dobbiamo continuare a lavorare consapevoli del fatto che oggi è stata un’occasione persa per quanto riguarda il risultato e non la prova. Sono abbastanza soddisfatto, ma non del tutto. Bisogna dare continuità ai risultati, sono sicuro che il gruppo può fare molto di più e deve lavorare su determinati aspetti. Ci sono delle situazioni in cui dobbiamo stare più attenti e dare più continuità sotto l’aspetto agonistico. Lucarelli a fine partita mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che noi avremmo meritato di più, questo ti fa capire che la partita era da portare a casa per intero. Rammaricato per il risultato, i ragazzi avrebbero meritato i tre punti. Poi ci vuole anche un pò di fortuna a fare il 2-0, ricordiamoci che abbiamo anche rischiato di perderla”.