Boscaglia: “Servono arbitri più esperti, mai un rigore a favore! Bomber da 15 gol? Rispondo così”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma domani, domenica 29 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il gol di Pandolfi? Non dovevamo mettere una palla centralmente, ma lateralmente in quell’occasione. Eravamo comunque messi bene con due uomini dietro come Martin e Odjer. Dovevamo stare più attaccati. Spero che alla fine si compenserà tutto. E’ strano che su dieci partite non abbiamo avuto un rigore a favore e ammetto che qualche episodio mi ha lasciato perplesso. Non c’è nulla contro il Palermo, però il direttore di gara non ha visto bene. Il Palermo ha bisogno di arbitri un po’ più esperti, bisogna capire dove mandare un direttore di gara. Mi fa strano. Non voglio parlare di questo, gli arbitri senza il VAR tornano indietro negli anni. In Serie B e in C senza la tecnologia potrebbe diventare un problema. Gli errori ci saranno sempre, ma in questo momento dobbiamo pensare a noi e sperare come detto prima che si compenserà tutto. Colpo di testa caratteristica principale di Saraniti? Sono cose che conosciamo, siamo una squadra che crossa tanto sapendo che Andrea ci può dare una grande mano. Rigorista? Non è Saraniti, il nostro primo rigorista è Almici perché è uno molto bravo e ha un tiro secco. Abbiamo anche Floriano, oltre ad altri 3 o 4 calciatori che tirano bene. Bomber da 15 gol in C? Per gli attaccanti diventa difficilissimo. Pettinari ad esempio non aveva fatto gol e poi l’anno scorso ha disputato un grande campionato. Dipendono molto dalle caratteristiche della squadra. Hanno ragione sia Sagramola che Lucarelli, non esiste il bomber ma serve mettere nelle giuste condizioni gli attaccanti”.