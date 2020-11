Boscaglia: “Sconfitta con la Turris? Ho la mia idea. Conosco il valore della squadra, out Peretti e Marong”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma domani, domenica 29 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Abbiamo intrapreso un discorso che dura ormai da tempo, non abbiamo mai lavorato con la squadra al completo e stiamo ritrovando un po’ tutti nelle ultime settimane. Abbiamo una squadra con determinati uomini e caratteristiche, i progressi sono stati eccellenti e non dobbiamo farci influenzare da un gol subito al 94′. Tra l’altro eravamo messi bene. Non è così che io lavoro, io lavoro sulla prestazione, anche se è normale che i risultati ti diano fiducia. Noi siamo abbastanza contenti, abbiamo giocato ancora meglio rispetto alla sfida contro il Potenza. Non dobbiamo rivedere niente ma continuare a puntare forte su questa squadra. Conosco il valore della squadra, le parole di Sagramola si riferiscono al fatto che non abbiamo mai avuto la squadra al completo. Bisogna ancora conoscere tutte le potenzialità della rosa, so i giocatori che ho. Devo fare ancora i conti con quale assenza: Peretti starà ancora fuori, così come Marong. Qualcuno sta ricominciando a vivere di nuovo il ritiro e il campo nonostante non sia al top”.