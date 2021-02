Boscaglia: “Ringrazio i tifosi, gli dedichiamo la vittoria. Luperini e il terzo gol di Lucca…”

Il Palermo è tornato alla vittoria.

Archiviato l’amaro ko maturato sul campo dell’Avellino, il Palermo torna a vincere, dopo oltre un mese di magra. I rosanero, in campo con uno scatenato Mario Alberto Santana, si impongono sul Bisceglie nel match andato in scena questo pomeriggio al “Renzo Barbera”. Una sfida decisa dalla doppietta di Lucca e dalla rete di Luperini che fa tirare un lungo respiro di sollievo alla compagine siciliana, reduce da un periodo tutt’altro che roseo. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Ringraziamo i tifosi perchè ci supportano sempre, la vittoria è soprattutto per loro perchè il problema degli stadi vuoti so che è dura. Gli dedichiamo la vittoria. Vedere fuori dall’hotel tutte quelle persone che ti incitano ti viene la pelle d’oca, una vittoria che è loro ma noi dobbiamo continuare a lavorare così. Il lavoro alla fine paga. Quando giochi in questo modo le due mezzali sono attaccanti aggiunti, Luperini è abituato a questo e lo stanno facendo anche gli altri. Il terzo gol di Lucca è una situazione che sabbiamo provato spesso, c’è tanto lavoro dietro anche se chiaramente servono gli interpreti che possano concretizzare”.